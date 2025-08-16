MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi aspettavo questo risultato, stiamo lavorando sulla staccata”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Red Bull Ring, a Spielberg, lo spagnolo, assoluto dominatore della classifica piloti, ha sorpassato a metà gara il fratello Alex, involandosi verso il dodicesimo successo stagionale nelle gare del sabato, il primo in carriera in Austria.

Secondo posto per Alex Marquez (+1.180) che, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, è stato nuovamente anticipato da Marc. Completa il podio tutto iberico Pedro Acosta (KTM, +3.126) che è riuscito a liberarsi di Marco Bezzecchi, conquistando un prezioso terzo posto. Quarta piazza proprio per il centauro della Aprilia (+4.032), ora quarto anche nella classifica piloti.

L’italiano, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Un po’ mi aspettavo questo podio con le Ducati e la KTM, lo avevo detto anche questa mattina. Sapevo di averne qualcosa di meno, ancora fatico. C’è stato un momento della gara in cui mi sono avvicinato a Pedro, poi ho fatto qualche errore alla curva 5, sono andato due volte lungo. Poi mi sono allontanato, questo è il massimo che potevo fare”.

“Sicuramente non sono apposto in staccata come dimostrato in altri GP, ed è quello su cui stiamo cercando di lavorare già da ieri. Abbiamo migliorato tanto, ieri facevo degli errori per staccare, invece oggi riesco ad essere costante. Nella chicane mi manca qualcosa, se stacco forte nel cambio di direzione faccio fatica e Pedro lì era molto forte. È stato più bravo di me, mi avrebbe comunque passato perché in quel momento era più veloce”, ha poi concluso Bezzecchi.