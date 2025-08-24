MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho dato tutto, ma il passo non era sufficiente. Weekend positivo”

Marco Bezzecchi si mette alle spalle la sfortunata Sprint del sabato e conquista un buon terzo posto nel Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia si conferma dunque sul podio dopo Brno e Spielberg, arrivando dietro a Marc Marquez e Pedro Acosta dopo essersi ritrovato al comando nei primi giri.

“Gara fantastica, ho dato tutto. Il mio passo non era sufficiente e non lo è stato per tutto il weekend. Con le soft ho rischiato, ma ho saputo resistere. È stato un altro weekend positivo, sono molto contento. Dedico questo terzo posto ad un mio caro amico“, le dichiarazioni a caldo del Bez dopo aver raccolto la quarta top3 delle ultime cinque gare domenicali.

Bezzecchi continua nel frattempo a macinare punti importanti, consolidando la quarta piazza in classifica generale e mettendo nel mirino addirittura il terzo posto di Francesco Bagnaia, non più così distante. L’azzurro deve recuperare 31 punti su Pecco, mentre la seconda posizione di Alex Marquez sembra forse imprendibile essendo lontana 83 lunghezze.