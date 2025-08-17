MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho avuto un problema alla moto, bello lottare con Marquez”

Una domenica positiva per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia ha conquistato il terzo posto in occasione del GP d’Austria, tredicesimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena questo fine settimana presso il Red Bull Ring di Spielberg.

Gara di alto profilo per il romagnolo in forza all’Aprilia che, dopo essere partito dalla pole position, si è tolto lo sfizio di battagliare a lungo con Marc Marquez, poi vincitore davanti ad un sorprendente Fermin Aldeguer, piazzatosi al posto d’onore. Una volta arrivato in zona mista, il centauro ha commentato quanto fatto, partendo proprio da uno degli episodi chiave della corsa, ovvero il contro sorpasso sulla furia rossa Marquez in curva 6.

“Ho dato tutto quello che avevo – ha detto “Bezz” – sapevo che sarebbe arrivato quel momento, qualche giro prima ho avuto qualche problema alla moto, ho rallentato e fatto tanti piccoli errori. Da un momento in cui avevo un vantaggio l’ho avuto alle spalle, poi l’ho ripassato. Non credo che sarei riuscito a batterlo, ma il gusto di provarci è stato una bella libidine. Sono contento perché venerdì eravamo partiti un po’ male, soprattutto nel pomeriggio dove non sono riuscito a fare due time attack. Riprendermi così mi dà fiducia”.

Bezzecchi ha quindi proseguito: “Sono arrivato qui con tutti che sottolineavano le difficoltà avute negli scorsi anni. Mi dicevano: ‘Non farti strane idee’. Venerdì mattina mi sono sentito subito bene. I problemi li abbiamo rimediati, sabato con la pole ci siamo tolti una bella soddisfazione. I ragazzi sono sempre carichi, mi piace ripagarli così. Nel sorpasso il problema più grosso è stata la parte centrale della gomma, che si scalda molto e poi sgomma nel rettilineo. Cercavo di forzare le staccate ed essere gentile con le cambiate. Ho avuto però un problemino, ho dovuto rallentare e Marquez è venuto sotto”.