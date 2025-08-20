MotoGP, Marco Bezzecchi: “Balaton sarà interessante, è sempre bello affrontare una pista nuova”

Tante incognite all’orizzonte in vista del Gran Premio d’Ungheria 2025, quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP in programma da venerdì 22 a domenica 24 agosto sull’inedito circuito del Balaton Park. Ambizioni importanti per Aprilia, che sogna il colpaccio dopo aver collezionato una serie di ottimi risultati quest’estate con Marco Bezzecchi.

“Balaton sarà interessante, è sempre bello affrontare una pista nuova e sono curioso di scoprire com’è. Arriviamo da una serie di risultati positivi e cercheremo, come sempre, di lavorare duramente per dare il massimo anche in Ungheria“, dichiara il pilota romagnolo al sito ufficiale della Casa di Noale verso il weekend magiaro in cui proverà finalmente a battere Marc Marquez.

Prosegue nel frattempo il percorso di recupero dopo il lungo stop per infortunio di Jorge Martin: “Arrivo a Balaton dopo un weekend positivo, in cui ho iniziato a capire molte cose della moto e a costruire un po’ di feeling. Devo ricordarmi che ho fatto solo due gare con la RS-GP25 e serve tempo, anche se non è sempre facile accettare di essere indietro quando stai dando il massimo“.

“A Balaton l’obiettivo sarà continuare a crescere. Su una pista nuova per tutti sarà importante soprattutto fare chilometri e avvicinarsi sempre di più a un buon feeling, perché il potenziale è grandissimo“, ha aggiunto il campione del mondo uscente.