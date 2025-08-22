MotoGP, Marc Marquez: “Soddisfatto, ma abbiamo dei punti deboli”

Non può che considerarsi positivo l’impatto di Marc Marquez presso il “nuovo” circuito del Balaton Park, teatro questa settimana del GP di Ungheria, atto numero quattordici del Motomondiale 2025 di MotoGP. L’attuale leader della classifica piloti ha infatti terminato al primo ed al secondo posto le due sessioni di prove libere appena andati in archivio, candidandosi ad essere uno dei grandi protagonisti anche in terra magiara.

Nello specifico lo spagnolo in sella alla Ducati nel primo turno ha guidato le operazioni lasciandosi alle spalle la KTM Tech3 di Pol Espargarò e la KTM Factory di Pedro Acosta. L’ex “rookie meraviglia” ha poi chiuso in testa la seconda sessione, precedendo proprio Marc, oltre che il fratello Alex.

Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Cervera ha commentato quanto fatto: “Non ho visto il passo, ma era buono. Con gomma usata mi sento meglio rispetto alla nuova. E’ un po’ il leitmotiv di queste ultime gare. Bisogna lavorare di più; stiamo parlando di una pista diversa dove KTM e Honda virano strette e girano bene. Noi abbiamo una moto completa, ci sono quattro Ducati in Q2, ma abbiamo dei punti deboli. Sono contento di come sta procedendo“.

Marquez ha quindi proseguito: “Vero che è una pista molto piccola, con cambi di direzione stretti, noi non siamo abituati. Il set up della Moto è fatto per piste più lunghe. Ma ci sta, abbiamo fatto un tempo competitivo ma dobbiamo essere più agili nei cambi. Partito con la media posteriore all’inizio? Oggi ho provato a preparare la domenica. Ho visto che tante Ducati partivano con la soft, io ho preferito la media così come Alex. Domani faremo più giro con la soft per capire. Che voto dò a questa pista? I primi diranno 9 e 10, gli ultimi -2. E’ una pista particolare, ma se prendi i riferimenti è divertente. Sembra tra l’altro sicura, questo é importante”.