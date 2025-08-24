MotoGP, Marc Marquez: “Non voglio svegliarmi, non è normale quello che sto facendo”

Oramai non fa quasi neppure più effetto. Marc Marquez infatti ha ampiamente rispettato i favori del pronostico vincendo anche la gara lunga al GP di Ungheria, quattordicesima tappa del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andata in scena presso il discusso circuito di Balaton Park.

Normale amministrazione per quello che sarà salvo sorprese clamorose il vincitore di questa stagione che, nello specifico, ha inscenato una bella battaglia con Marco Bezzecchi, per poi passarlo a metà prova salvo poi viaggiare in solitaria fino al traguardo. Al secondo posto si è invece accomodata la KTM di Pedro Acosta, mentre il “Bezz” con la sua Aprilia si è accontentato della terza moneta.

Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Cervera ha analizzato quanto fatto: “Non voglio svegliarmi, non sto facendo qualcosa di normale, soprattutto con due gare a weekend. Vincere così tanto mi rende felice, specie per il feeling con la moto che è molto buono. Mi piace di più lottare fino alla fine, preferisco prove come sa Sprint in Germania perché è stata in bilico fino alla fine. In gare come queste pensi tanto e non hai l’esplosione di euforia. Sono consapevole però che non sia normale vincere cos: arriveranno delle piste dove gli altri mi batteranno, ma per ora siamo contenti”.

Marquez ha poi terminato: “Il punto importante per me sarà capire quando non si può vincere: quella sarà la mia prova di fuoco, capire che va bene un secondo, un terzo e un quarto posto. Quiles? Maximo ha un talento mostruoso, fa tutto facile anche quando ci alleniamo insieme. Lui va forte, è molto in confidenza, deve però controllare il carattere e deve stare con i piedi per terra, ha troppe distrazioni tra social e podcast”.