MotoGP, Marc Marquez: “Non penso al nono titolo. Bagnaia? Deve riacquistare fiducia”

Marc Marquez vuole rimanere concentrato. Messo in archivio un altro week end favorevole in Austria, suggellato dalla doppietta Sprint+GP, lo spagnolo si presenta ai nastri di partenza del fine-settimana in Ungheria, sull’inedito tracciato di Balaton Park, col vento in possa. Il titolo iridato sembra ormai in ghiaccio e non ci si chiede più se Marc lo vincerà o meno, ma quando aritmeticamente lo farà suo.

I 142 punti di margine sul fratello Alex e i 197 sul compagno di squadra, Francesco Bagnaia, parlano chiaro. Tuttavia, il “93” non ci bada più di tanto e nel 14° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP non si vuol lasciare nulla al caso.

“9° titolo vicino? Manca ancora tanto”, le prime parole di Marc ai microfoni di Sky Sport. “Sono meno esplosivo del 2019 ma ho più esperienza. E poi ho la moto migliore, è la situazione ideale per fare il 100%“, ha sottolineato, pensando al suo ultimo titolo iridato con la Honda.

Lo spagnolo ha anche detto la sua sulla stagione complicata che sta vivendo Bagnaia: “Non so cosa si provi a essere battuti dal proprio compagno di team, in futuro accadrà sicuramente anche a me. Pecco deve riacquistare fiducia, ma presto o tardi tornerà perché ha talento. È un po’ quello che è accaduto a me l’anno scorso al mio arrivo in Ducati: quando sei in quei momenti dubiti di te stesso“.