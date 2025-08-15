MotoGP, Marc Marquez: “Le altre moto sono molto vicine su questo circuito”

Lo spagnolo Marc Marquez ha chiuso al comando della classifica le prequalifiche del GP d’Austria, 13° appuntamento stagionale della MotoGP: l’iberico al termine della prima giornata di lavoro al Red Bull Ring ha parlato ai microfoni di Motorsport.com per tracciare un bilancio di questo venerdì in Stiria.

Le prime impressioni a caldo dello spagnolo: “La verità è che abbiamo iniziato bene in termini di risultati. Un po’ peggio in termini di sensazioni al mattino e poi all’inizio del pomeriggio, ma a poco a poco abbiamo ribaltato la situazione e trovato la costanza che cercavo“.

La concorrenza si fa più agguerrita a Spielberg: “Domani vedremo se riusciremo a fare un altro piccolo salto di qualità, la moto funziona molto bene, ma abbiamo visto che le altre marche sono molto vicine su questo circuito. Dobbiamo capire se è a causa del circuito, o se è già una tendenza che si stiano avvicinando“.

Francesco Bagnaia, compagno di box di Marquez, si è classificato terzo nelle prequalifiche: “Da quello che ho visto, Bagnaia è molto veloce soprattutto nel secondo settore. È lì che sta facendo un po’ di differenza, ma ora dobbiamo analizzare con la squadra dove vado più veloce io e dove invece è più veloce lui“.