MotoGP, Marc Marquez fa il vuoto anche nel warm-up al Balaton Park. Problemi tecnici per Bagnaia

Va in archivio con il miglior tempo del solito Marc Marquez il warm-up mattutino del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come quattordicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il portacolori del team factory Ducati continua a dimostrare una superiorità impressionante sulla nuova pista del Balaton Park, confermandosi il favorito principale per la vittoria anche in vista della gara lunga.

L’otto volte campione iridato, ieri autore della pole position e primo nella Sprint, ha eguagliato sostanzialmente il suo giro più veloce della gara breve fermando il cronometro in 1’37″354 al quarto giro lanciato della sessione e rifilando dei distacchi mostruosi al resto della concorrenza. L’unico degli altri a scendere sotto l’1:38 è infatti il connazionale spagnolo Fermin Aldeguer, secondo a 550 millesimi in 1’37″9 con la Ducati GP24 del team Gresini.

Addirittura 817 millesimi di gap dalla vetta per il terzo classificato Jorge Martin con l’Aprilia ufficiale, subito davanti alla Yamaha di Jack Miller e alla Ducati Gresini di Alex Marquez (5° a 0.910 con una gomma soft usata al posteriore). Alcuni piloti optato per delle scelte diverse con gli pneumatici in ottica gara, sacrificando il warm-up e ritrovandosi inevitabilmente lontani dai piani alti della graduatoria. Tra questi c’è sicuramente Franco Morbidelli, per fare un esempio, mentre Francesco Bagnaia ha potuto completare a malapena un giro lanciato valido dopo aver dovuto cambiare moto per un problema al cambio sulla sua GP25.

CLASSIFICA WARM-UP GP UNGHERIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.354 5 6 306.8

2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.904 7 7 0.550 0.550 301.6

3 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.171 5 6 0.817 0.267 304.2

4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.233 5 6 0.879 0.062 304.2

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.264 5 6 0.910 0.031 301.6

6 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.362 5 6 1.008 0.098 303.3

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.416 5 6 1.062 0.054 303.3

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.462 6 6 1.108 0.046 301.6

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.496 5 6 1.142 0.034 304.2

10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.625 5 6 1.271 0.129 305.9

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.708 5 6 1.354 0.083 304.2

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.721 5 6 1.367 0.013 302.5

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.762 4 6 1.408 0.041 305.0

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.790 4 6 1.436 0.028 303.3

15 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.880 4 6 1.526 0.090 305.0

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.888 6 6 1.534 0.008 302.5

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.909 4 6 1.555 0.021 300.0

18 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’39.007 4 4 1.653 0.098 300.8

19 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’39.042 3 6 1.688 0.035 300.0

20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.259 4 6 1.905 0.217 305.0

21 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.518 5 5 3.164 1.259 303.3