MotoGP, Marc Marquez: “Cerco sempre un nuovo limite, questa pole è venuta bene”

Si ripete il solito canovaccio anche al Balaton Park. Marc Marquez ha infatti conquistato la pole position in occasione delle qualifiche del GP di Ungheria, quattordicesimo atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP. Come sempre dominante lo spagnolo, il quale si è subito imposto nel primo time attack, per poi migliorarsi ulteriormente nelle ultime battute.

Nello specifico il nativo di Cervera ha fermato il cronometro a 1:36.158, rifilando 0.290 all’Aprilia di Marco Bezzecchi, anche lui in seconda fila così come Fabio Di Giannantonio (Pertmanina Enduro VR46 Racing), terzo a 0.354.

Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato quanto fatto: “In una pista nuova ogni volta che metto una nuova gomma cerco il nuovo limite – ha detto Marquez – Provi di più, provi sempre di più. L’ultimo giro è stato bello, è venuta davvero bene questa pole. In Austria ho voluto esagerare e sono caduto”. Marquez ha quindi chiosato: “Il passo per la Sprint? Dipende dal vento, si deve girare a 1’37” se si vuole vincere. Ma ieri il vento andava in un modo, di pomeriggio in un altro. Dobbiamo capire”.