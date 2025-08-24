MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Bravissimo Marquez a prendersi questa vittoria. Bagnaia? Abbiamo fatto una modifica importante”

La Ducati può festeggiare un’altra vittoria grazie a Marc Marquez. Lo spagnolo ha portato a sette le doppiette consecutive “Sprint+GP” in MotoGP, visto quanto accaduto nel fine-settimana di Balaton Park (Ungheria). Una superiorità imbarazzante del connubio Marc-Rossa che sta facendo le fortune di Borgo Panigale, con un campionato piloti ormai in ghiaccio e tenendo conto anche delle difficoltà di Francesco Bagnaia con l’altra GP25.

Il vantaggio siderale di Marquez nei confronti del fratello Alex e di Pecco fa pensare che l’arrivo della nona corona per il Cabroncito sia sempre più vicina. Un GP non facile per via di un Marco Bezzecchi (Aprilia) molto combattivo, che ha cercato in tutte le maniere di ostacolare l’asso iberico, ma alla lunga la maggior velocità della Rossa ha fatto la differenza.

Il “93” si è quindi imposto davanti al connazionale Pedro Acosta (KTM), in grande rimonta, e al romagnolo, mentre Bagnaia ha concluso in un anonimo nono posto. A commentare quanto accaduto è stato il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna: “È stata una gara difficile, superare è complicato e bisogna prendersi rischi. Marc è stato bravo e anche Bezzecchi devo dire“, le prime parole ai microfoni di Sky Sport.

“Per quanto riguarda Bagnaia, ha fatto una buona gara e peccato per il long lap che ha preso altrimenti avrebbe potuto finire più avanti, non è la posizione che lo rappresenta. Non ho ancora parlato con lui, prima bisogna festeggiare Marc e poi ne parleremo. L’importante sono le sensazioni di Pecco perché abbiamo fatto delle modifiche importanti, speriamo di aver trovato la strada“, ha concluso Dall’Igna.