MotoGp, Jorge Martin: “In Austria sarò pronto. Voglio portare risultati al team”

Dopo un inizio di stagione a dir poco travagliato, fra gravi indisponibilità fisiche e frizioni comportamentali con l’Aprilia, Jorge Martin sembra aver decisamente voltato pagina.

Il campione del mondo 2024, che nell’ultimo GP di Brno (Cechia) ha ottenuto il 7° posto, non vede l’ora di essere protagonista in Austria, nel prossimo fine settimana, sul tracciato del Red Bull Ring.

In un incontro con la stampa, il pilota spagnolo ha affermato: “Ho molta voglia di arrivare in Austria, non vedo l’ora di tornare in sella all’Aprilia. Quest’estate ho lavorato molto ed è stata molto intensa, penso di essere ancora più pronto rispetto a Brno”.

Poi ha aggiunto: “Adesso l’obiettivo è continuare a migliorare insieme al team e continuare a conoscersi, perché c’è ancora una stagione lunga davanti. Cercheremo di continuare a crescere insieme per portare risultati il prima possibile”.

Avendo presenziato a soli due GP quest’anno, Martin si trova in 21esima posizione nella classifica del Mondiale 2025, con 9 punti, comandata da uno straordinario Marc Marquez (381). Il pilota classe 1998 dall’Austria in poi avrà l’obiettivo di cercare di raccogliere più punti possibili, magari anche provando a salire sul podio sia in qualche sprint sia in qualche gara “lunga” della domenica.