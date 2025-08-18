MotoGP, Jorge Martin: “Bagnaia? Non so cosa stia succedendo lì dentro…”

Il punto di vista di Jorge Martin sull’affaire Ducati. Mentre Marc Marquez continua a strabiliare in sella alla sua Ducati, avvicinando sempre di più il nono titolo iridato assoluto della sua carriera, il 7° in MotoGp, in tanti si stanno chiedendo cosa stia succedendo a Francesco “Pecco” Bagnaia”.

Fra questi c’è anche il vincitore della corona 2024 appunto, passato nel frattempo all’Aprilia, che dopo un avvio di stagione assai difficile sembra aver ritrovato un po’ di serenità.

Stuzzicato dai media sul tema, Martin ha cercato di dribblare la questione anche se non ha mancato di tirare una frecciatina: “Bagnaia? Non lo so, onestamente. Dovete chiederlo a lui, non so cosa stia succedendo lì dentro. Ognuno di noi ha i propri problemi, io ho già abbastanza da concentrarmi sui miei”.

Poi sul fatto di avere un compagno di squadra che possa far perdere un po’ di concentrazione a livello tecnico e di energie nervoso ha aggiunto: “Non credo, al contrario. Nel mio caso ho Marco (Bezzecchi, ndr), un compagno di squadra forte, che ora è sempre in lotta per il podio o per vincere. Per me è un’ispirazione e un modo per aiutarmi ad essere più veloce, e lo uso per questo. Ma ognuno ha il proprio pensiero ed è difficile decifrare quello che pensano gli altri”.