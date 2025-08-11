MotoGP, GP Austria 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 15-17 agosto

Si stanno per concludere le vacanze estive del Motomondiale. Dopo 3 settimane di sosta, infatti, si torna a fare sul serio. Il programma prevede, infatti, il Gran Premio d’Austria si correrà dal 15 al 17 agosto tredicesimo appuntamento della stagione 2025 che si disputerà come tradizione al Red Bull Ring.

Ci attende un fine settimana di grande importanza, specialmente per le classi minori. La MotoGP, infatti, sta vivendo il dominio incontrastato e incontrastabile di Marc Marquez, reduce da un filotto di successi impressionante che lo ha messo in fuga assoluta in classifica generale. Lo spagnolo è ormai prontissimo per mettere le mani sul suo nono titolo iridato e, in questa seconda parte di campionato, si potrà concentrare sul ritoccare il libro dei record.

In Moto2, invece, è ancora tutto in bilico. Manuel Gonzalez comanda con 188 punti contro i 163 del connazionale Aron Canet, quindi terzo Barry Baltus con 134, quarto Diogo Moreira con 128, quinto Jake Dixon con 119 e Deniz Oncu con 100. Nella classe più leggera, infine, José Antonio Rueda comanda con 228 punti ed è pronto a chiudere i conti grazie ad un margine di vantaggio di 85 punti su Angel Piqueras e 95 su Alvaro Carpe.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione, mentre su Sky Sport 1 (201) andranno in scena i momenti clou del weekend. Su TV8 (125 SKY, 8 DT) si potranno seguire live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up. L’evento austriaco si potrà seguire in streaming essere seguito tramite l’App SkyGO (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Austria, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2025 MOTOMONDIALE

Venerdì 15 agosto

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 16 agosto

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, Gara-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, Sprint Race

Ore 16:10, MotoE, Gara-2

Domenica 17 agosto

Ore 09:40, Warm-up MotoGP

Ore 11:00, Gara Moto3

Ore 12:15, Gara Moto2

Ore 14:30, Gara MotoGP