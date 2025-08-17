MotoGP, GP Austria 2025. Anomalia assicurata in arrivo, Marquez o non Marquez…

Qualunque cosa accada nel Gran Premio d’Austria 2025 di MotoGP rappresenterà un fatto anomalo. O per il contesto di Spielberg, oppure per la stagione 2025. Almeno concettualmente, perché in realtà quest’anno Marc Marquez qualche gara l’ha già lasciata sul piatto. È tuttavia in striscia vincente aperta da un paio di mesi. Dunque, non vincere, rappresenterebbe comunque un accadimento al di fuori dall’ordinario.

Il trentaduenne catalano, che ieri si è imposto nella Sprint (arrivando a quota 12 affermazioni su 13 nella stagione corrente), oggi proverà a primeggiare in uno dei pochi autodromi in cui non c’è mai riuscito. Neppure ai tempi d’oro, quando spesso e malvolentieri veniva battuto in volata da una Ducati (quella di Andrea Dovizioso o di Jorge Lorenzo). Oggi, al contrario, cavalca una moto di Borgo Panigale e ha tutta l’intenzione di aggiungere il suo nome alla lunga lista di chi ha festeggiato con una Desmosedici.

Solo un errore, come quello in cui è incappato nelle qualifiche, può metterne in discussione l’egemonia. Nel qual caso, il primo pronto ad approfittarne è chi porta il suo stesso cognome, quell’Alex che sta vivendo un annus mirabilis – considerati i suoi mezzi – ed è l’unico a non essere ancora stato spazzato via sul piano aritmetico da Marc.

Le altre Ducati? Francesco Bagnaia è alla deriva. La domenica di solito va molto meglio del sabato, lo sappiamo, ma da qui a battere Marquez c’è di mezzo un oceano. Attraversarlo, nell’arco di una notte, sarebbe un’impresa. Vero che Spielberg è uno degli autodromi prediletti di Pecco, ma ci sarebbe bisogno di un Concorde per arrivare in tempo dalla sponda dove è ora a quella dove si trova il compagno di box. Al di là delle roboanti dichiarazioni, Fabio Di Giannantonio non riesce a far rendere la sua GP25 quanto vorrebbe, mentre i vari Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer si barcamenano tra convalescenze e apprendistati.

Il resto del gruppo? Pedro Acosta e la Ktm padrona di casa ieri hanno graffiato nella Sprint. L’obiettivo è ripetersi oggi, quando più conterà. Si parla di podio, pensare a un successo sarebbe esagerato. Stesso discorso per Marco Bezzecchi e l’Aprilia, che partiranno dalla pole position. Moto giapponesi e relativi piloti francesi appaiono, invece, dispersi per i boschi stiriani.