MotoGP, Franco Morbidelli: “Un podio che ci voleva per recuperare fiducia. Importante il rinnovo di contratto”

Un podio che fa morale. Ne aveva bisogno Franco Morbidelli per ritrovare il giusto feeling in sella alla Ducati VR46 nel Mondiale 2025 di MotoGP. La Sprint Race in Ungheria, andata in scena sul nuovo circuito di Balaton Park, ha dato modo al pilota nostrano di ritrovare la top-3, giungendo in terza posizione alle spalle dello spagnolo Marc Marquez (Ducati ufficiale), sempre più leader della classifica, e del compagno di squadra, Fabio Di Giannantonio.

Un periodo difficile messo alle spalle che, secondo Morbidelli, ha connotato preciso, scherzandoci anche un po’ su: “Ho rinnovato contratto (sorride, ndr.). C’è stata una flessione dopo una buona prima parte. È stato più un problema mio, dal momento che sono arrivato vicino ai fratelli Marquez e ho dato poi quattro bastonate e mi sono un po’ chiuso in me stesso. Per recuperare poi bisogna ritrovare fiducia“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

“Sono molto contento di questo podio perché è molto giallo, mi piace ed è stata una grande giornata per il team. Per quanto riguarda la gara, siamo stati fortunati a non rimanere coinvolti perché Quartararo è arrivato un’altra velocità in curva“, l’allusione di Morbidelli all’incidente di curva-1. “Giro dopo giro avevo un gran ritmo, sono tornato sotto a Di Giannantonio e a Marc, e sono molto contento del lavoro fatto da quando sono tornato dall’infortunio“, ha aggiunto.

In conclusione, sul nuovo tracciato ha dichiarato: “La pista è veramente tosta, per sorpassare bisognerà inventarsi qualcosa. Oggi non ho avuto alcuna occasione, ma credo che sia difficile, non c’è spazio e sbagliare il punto di staccata è molto facile. Non c’è margine d’errore. Un tracciato particolare e molto tecnico“.