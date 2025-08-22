MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sapevo che con la GP25 avrei faticato molto qui, è stata dura”

Venerdì da incubo al Balaton Park per Francesco Bagnaia, in grande difficoltà per tutto il giorno ed incapace di chiudere in top10 le pre-qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2025 di MotoGP. Pecco non è andato oltre un deludente 14° posto, a sette decimi dal miglior tempo assoluto della KTM di Pedro Acosta, dovendo così passare dal Q1 domattina in qualifica.

“Non è stata la miglior giornata che potessi avere. Onestamente, anche dopo il test con la Panigale in cui ero andato molto forte, sapevo che con la GP25 avrei faticato molto qui perché è una pista che racchiude proprio le curve dove quest’anno ho diversi problemi, in cui bisogna frenare tanto, entrare in angolo con molto freno e farla girare nell’ultima fase di staccata“, spiega il ducatista italiano.

“Sapevamo che sarebbe stata dura e lo è stato, molto. Alla fine bisogna guardare il lato positivo e nell’arco della giornata ho dimezzato il gap dal primo, che è già un passo in avanti, poi avrò un turno in più domani per cercare di fare meglio. Ho sempre fatto la differenza in staccata, e quest’anno non c’è modo di metterla a posto“, prosegue il tre volte campione iridato ai microfoni di Sky Sport.

Sulla possibilità di uscire da una situazione tecnica estremamente complicata: “Sicuramente una via c’è, lo sta dimostrando Marc che con la GP25 si può comunque star davanti. È l’unico dei tre, ma lo sta dimostrando quindi un modo c’è. Sono otto mesi che ci sto provando a trovare la via e ancora non l’ho trovata, magari domani è il giorno buono“.