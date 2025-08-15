MotoGP, Francesco Bagnaia: “Riesco a gestire il grip ed il passo con gomme usate, fatto un passo in avanti”

Francesco Bagnaia ha chiuso al terzo posto le prequalifiche del GP d’Austria 2025 di MotoGP: l’azzurro è passato direttamente in Q2 e non è molto distante dallo spagnolo Marc Marquez. Il pilota italiano ha parlato a fine gara ai microfoni di motorsport.com.

L’azzurro ha analizzato quanto fatto quest’oggi in pista: “Sono soddisfatto, è stata sicuramente una buona prima giornata. Abbiamo lavorato bene, e tanto, con le gomme usate e mi sono trovato bene da subito. Sono contento e sono positivo per il resto del weekend“.

Il confronto con la passata stagione: “E’ stato un venerdì che, in termini di ritmo gara, è stato simile all’anno scorso, come tempi anche migliore. Probabilmente il lavoro fatto quest’estate, nel cercare di adattarsi a più situazioni, ha dato dei frutti, perché da questo punto di vista uno step sicuramente lo abbiamo fatto“.

Bagnaia pensa già alla Sprint di domani: “Riuscire a gestire il grip ed il passo con le gomme usate è un qualcosa che mi porta ad essere contento in questo momento, anche se so che è solo venerdì e che domani c’è già la prima gara, che è la cosa in cui sto soffrendo di più quest’anno“.