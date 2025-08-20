MotoGP, Francesco Bagnaia è fiducioso: “In Ungheria partiamo tutti un po’ da zero”

Si preannuncia un weekend molto interessante al Balaton Park Circuit, sede del quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2025. Il Gran Premio d’Ungheria torna dunque nel calendario iridato su un circuito inedito dopo 33 anni di assenza, mettendo alla prova team e piloti della classe regina con un layout piuttosto anomalo ed impegnativo.

Francesco Bagnaia spera di uscire dalla crisi in cui è sprofondato negli ultimi mesi, nel tentativo di mettersi alle spalle i tanti episodi negativi e soprattutto un feeling mai realmente sbocciato con la GP25. Il piemontese del team factory Ducati è uscito presto dalla lotta per il titolo iridato, perdendo nettamente il confronto diretto con il nuovo compagno di squadra Marc Marquez.

“Sono contento di tornare subito in pista per lasciarmi alle spalle il Gran Premio in Austria. Dopo un buon venerdì, abbiamo fatto fatica. Continuiamo ad analizzare i dati e torniamo al lavoro. Sul tracciato del Balaton Park partiamo tutti un po’ da zero”, dichiara Pecco al sito ufficiale della Casa di Borgo Panigale in vista del round ungherese.

“Come Ducati dobbiamo sfruttare il vantaggio di aver girato qui ad inizio agosto. Dobbiamo capire i veri riferimenti con una moto come la Desmosedici GP che, rispetto alla Panigale V4S, ha un potenziale decisamente maggiore”, aggiunge il tre volte campione del mondo.