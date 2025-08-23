MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono super contento dopo i problemi di ieri”

Terza posizione per Fabio Di Giannantonio nelle qualifiche del GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Balaton Park, il pilota italiano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, in sella alla Ducati GP25, ha stampato il tempo di 1:36.872, a 0.354 dal poleman Marc Marquez (Ducati ufficiale), mentre in seconda posizione si è classificato Marco Bezzecchi (Aprilia), distanziato 290 millesimi da Marquez.

Un sabato non semplice per il centauro nostrano, costretto a passare dalla Q1 dopo un turno di pre-qualifiche ieri in cui non ha trovato la velocità attesa con le gomme nuove: “Sono super contento. Ieri ero molto arrabbiato perché non avevamo massimizzato il nostro potenziale nel time-attack“, le prime parole di Di Giannantonio ai microfoni di Sky Sport.

“La squadra ha fatto un grande lavoro e siamo riusciti a trovare la quadra. Dalla nostra c’è stata anche un pizzico di fortuna visto che sono entrato in Q2 con lo stesso tempo di Binder, ma mi ha aiutato l’altro crono che ho ottenuto in Q1. È andata bene anche perché nel mio ultimo tentativo sentivo vibrare l’anteriore, ma alla fine è venuto fuori un bel giro“, ha sottolineato l’alfiere del team di Valentino Rossi.

Pensando alla Sprint Race che inizierà alle 15.00, il parere di Di Giannantonio è il seguente: “Come passo non siamo messi male, ma la Sprint è simile alle qualifiche. Vediamo cosa succede, la prendiamo anche come un’occasione per affinare il lavoro per domani“.