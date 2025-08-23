MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Prima curva caotica, per fortuna mi è andata bene”

Fabio Di Giannantonio rialza la testa dopo un periodo negativo e ottiene un incoraggiante secondo posto nella Sprint del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come quattordicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Partito dalla prima fila in griglia, il romano del team VR46 è uscito indenne dalla carambola della prima curva innescata dalla staccata fuori misura di Fabio Quartararo (che ha colpito Enea Bastianini) ritrovandosi presto in piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez e tenendo la posizione fino alla bandiera a scacchi davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli.

“Come sempre, quando si arriva in una nuova pista e soprattutto quando c’è una prima curva lenta come qui o come in altri circuiti del calendario, sappiamo che quello è un punto davvero cruciale. Oggi è stato molto caotico, ma per fortuna me la sono cavata più o meno con poco“, il commento a caldo del Diggia a proposito dell’episodio in curva 1.

“Abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro con entrambe le moto. Per il team è fantastico avere due piloti sul podio oggi. Io e Franco (Morbidelli, ndr) non abbiamo vissuto degli ottimi weekend ultimamente, quindi salire entrambi sul podio qui era molto importante e sono molto contento per il team“, aggiunge il pilota italiano della Ducati dopo la Sprint al Balaton Park.