MotoGP, Enea Bastianini: “La gara è andata bene, peccato solo per l’inizio”

Una domenica interessante per Enea Bastianini. Il centauro in forza alla KTM ha centrato la quinta posizione nella gara lunga del GP d’Austria, tredicesimo evento del Motomondiale 2025 di MotoGP appena andato agli archivi presso il tracciato Red Bull Ring di Spielberg.

Positiva la prestazione dell’italiano che, nella fattispecie, ha dovuto cedere il passo alla Ducati di Marc Marquez, alla Gresini di Fermin Aldeguer, all’Aprilia di Marco Bezzecchi e all’altra KTM guidata dal compagno di squadra Pedro Acosta. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato la sua prova:

“Mi voglio dare sette e tre quarti come voto – ha detto Bastianini – Devo dire che mi sono divertito, peccato l’inizio che sono andato lungo e sono stato risucchiato dalla scia; la gara però è andata bene. Sono felice perché non ho cercato di stravolgere la moto, ho cercato di adattarmi il più possibile, ora però mi riconosco anche da fuori, quando vedo in tv”.

Bastianini ha infine aggiunto: “Adesso capisco facilmente quando spingere e quando no. Sono passate solo due gare, ma sono venute bene“.