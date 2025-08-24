MotoGP, Bastianini e Quartararo penalizzati nel GP d’Ungheria per gli incidenti della Sprint

Tra venerdì e sabato una vera e propria pioggia di penalità si è abbattuta sul Balaton Park in vista del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Oltre alle sanzioni comminate a Jack Miller e Alex Marquez (3 posizioni in griglia) per aver ostacolato Francesco Bagnaia durante le pre-qualifiche, ieri altri due piloti sono stati infatti penalizzati dallo Stewards Panel.

I protagonisti in negativo del primo giro della Sprint magiara sono stati indubbiamente Fabio Quartararo ed Enea Bastianini, che hanno provocato due incidenti nell’arco di poche curve finendo sotto la lente d’ingrandimento dei giudici. Il francese della Yamaha, reo di aver preso in pieno proprio Bastianini finendo lungo in curva 1 (e cadendo), dovrà scontare un long lap penalty nella gara odierna essendo solamente la sua prima infrazione di questo tipo in stagione.

Discorso diverso invece per il romagnolo della KTM, costretto ad effettuare addirittura un doppio long lap penalty nel GP d’Ungheria per aver messo fine alla Sprint di Johann Zarco. “Bestia”, finito nelle retrovie dopo il contatto iniziale con il “Diablo”, ha infatti buttato fuori la Honda del transalpino arrivando troppo veloce in curva 9 e causando la caduta di entrambi.

Bastianini ha spiegato poi ai media che il problema in staccata è avvenuto per via della rottura dell’abbassatore sulla sua RC16 in seguito al crash di curva 1 con Quartararo, ma lo Stewards Panel ha optato comunque per la penalità sanzionando l’azzurro con un doppio long lap trattandosi della seconda infrazione stagionale dopo quella della Sprint di Le Mans.