MotoGP, Bezzecchi chiude in testa il warm-up al Red Bull Ring. Segnali di ripresa per Bagnaia

Si è aperta con il warm-up la domenica del Gran Premio d’Austria 2025, tredicesimo appuntamento del Motomondiale. Nei 10 minuti della manche, i piloti hanno provato i migliori assetti in vista della gara, in programma oggi alle ore 14.00. Sul circuito del Red Bull Ring, coperto interamente da nuvole (incognita pioggia per la gara), la miglior prestazione è stata fatta segnare da Marco Bezzecchi.

Il centauro italiano, alla guida della sua Aprilia, conferma le ottime sensazioni a Spielberg con un ottimo 1:29.350. Il classe 1998, quarto ieri nella Sprint Race, punterà al podio nella gara lunga partendo dalla pole position. Seconda posizione per Francesco Bagnaia, in cerca di riscatto dopo il sabato negativo. Ritardo di 199 millesimi per l’azzurro in sella alla Ducati Factory.

Completa la top 3 la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez, con 255 millesimi di ritardo dalla testa. Quarta piazza per la KTM di Enea Bastianini che si ferma a 340 millesimi da Bezzecchi. Solo quinto il grande favorito per la vittoria, Marc Marquez, che chiude con un ritardo di 403 millesimi.

Completano poi la top 10 Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, +0.451), Pedro Acosta (KTM, +0.454), Franco Morbidelli (VR46 Racing Team, +0.472), Raul Fernandez (Aprilia, +0.493) e Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team, +0.524).

Dodicesima piazza per Luca Marini (Honda, +0.647), sedicesima per Jorge Martin (Aprilia, +1.041) e diciannovesima per Fabio Quartararo (Yamaha, +1.750). L’appuntamento per la gara è alle ore 14.00 con la prima fila formata da Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Pecco Bagnaia.