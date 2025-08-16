MotoGP, Alex Marquez: “Contento del risultato, sto ritrovando le mie sensazioni”

Un convincente Alex Marquez si è accomodato al secondo posto in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Austria, tredicesima gara corta del Motomondiale 2025 in scena questo fine settimana presso il Red Bull Ring di Spielberg.

Buona la prestazione del talento spagnolo che, nella fattispecie, si è reso artefice di una gara solida, dove ha ceduto il passo esclusivamente al fratello Marc Marquez, grande dominatore di giornata. Al terzo posto si è invece piazzato Pedro Acosta. Una volta arrivato in zona mista, il pilota in forza al Team Gresini ha commentato quanto fatto.

“Non è stato facile, ma non ho fatto nessun grande errore, anche se alla due ho perso un po’ il davanti e sono andato un po’ lungo – ha detto Alex Marquez – Credo che non sia stato fino a questo momento un weekend facile, oggi abbiamo portato a casa il massimo possibile“.

Marquez ha quindi proseguito: “Ho ritrovato le mie sensazioni? Sì, non riuscivo a guidare per la mano, adesso sono quasi al 100%. Quando sono rientrato pensavo troppo, avevo paura di cadere a Brno. Sono sempre stato lì a livello di velocità, dobbiamo essere contenti per la gara di oggi”.