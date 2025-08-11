Motocross, GP Svezia 2025: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming

Dopo una settimana di pausa, ritorna il Mondiale 2025 di Motocross, rassegna che sta per vivere la sua fase più calda. Questo fine settimana infatti si svolgerà il GP della Svezia, sestultimo appuntamento del calendario e probabilmente snodo cruciale per il prosieguo della stagione. Il circuito in cui si disputeranno le gare sarà quello di Uddevalla.

Ma qual è la situazione nelle due classi? Quella più importante in chiave Italia è senza dubbio la MX2, complice la presenza in posizione interessante di Andrea Adamo: il siciliano infatti al momento si trova al terzo posto della classifica generale con 655 punti, vicino al leader Simon Langenfelder, attualmente leader con 704, e Kay de Wolf, secondo con 666.

Nella classe Regina invece a dettare legge è Romain Febvre. Il francese tuttavia è tallonato dal diretto rivale Lucas Coenen, tutt’altro che lontano a quota 725. Più staccato invece Glenn Coldenhoff, terzo a 534.

Il GP della Svezia sarà disponibile integralmente sulla piattaforma MXGP TV. Previste inoltre delle trasmissioni in diretta su Eurosport (palinsesto in via di definizione) e di Sky Sport (palinsesto in via di definizione). In streaming si potrà dunque seguire su Discovery+, NOW Tv, Sky Go e RAI Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta LIVE delle due gare valide per la MX2. Di seguito il programma completo

CALENDARIO GP SVEZIA MOTOCROSS 2025

Sabato 16 Agosto

16:25 Qualifying Race MX2

17:15 Qualifying Race MXGP

Domenica 17 Agosto

13:10 Gara-1 MX2

14:10 Gara-1 MXGP

16:10 Gara-2 MX2

17:10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP SVEZIA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: previste trasmissioni in diretta su Eurosport, Sky Sport (palinsesto in via definizione)

Diretta streaming: MXGP TV, Discovery+. NOW TV, Sky Go, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport (per le prove di MX2)