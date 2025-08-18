Motocross, GP Olanda 2025: programma, orari MXGP e MX2, tv, streaming

Il Campionato Mondiale 2025 di motocross si avvia alla sua fase conclusiva. Dopo il weekend in Svezia si disputerà infatti il GP di Olanda, quartultimo appuntamento della stagione in scena presso il tracciato di Arnhem, davanti ad un pubblico estremamente compente.

Inutile dire che sarà un evento a dir poco cruciale per la rincorsa al titolo. Nella classe MX2 gli occhi saranno puntati sul leader Simon Laengenfelder, leader con 754 punti davanti al padrone di casa Kay de Wolf, secondo a 714, oltre che ad Andrea Adamo, terzo con 695 e motivato a rosicchiare ancora qualcosa per un finale di annata sportiva al cardiopalma.

Nella classe regina invece viaggia davanti a tutti Romain Febvre, al comando delle operazioni con 794 ma tallonato da Lucas Coenen, secondo a quota 753. Più staccato invece Glenn Coldenhoff, virtualmente sul gradino più basso del podo con 572.

Il GP di Olanda a sarà disponibile integralmente sulla piattaforma MXGP TV. Previste inoltre delle trasmissioni in diretta su Eurosport (palinsesto in via di definizione) e di Sky Sport (palinsesto in via di definizione). In streaming si potrà dunque seguire su Discovery+, NOW Tv, Sky Go e RAI Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta LIVE delle due gare valide per la MX2. Di seguito il programma completo

CALENDARIO GP OLANDA MOTOCROSS 2025

Sabato 23 Agosto

16:25 Qualifying Race MX2

17:15 Qualifying Race MXGP

Domenica 24 Agosto

13:10 Gara-1 MX2

14:10 Gara-1 MXGP

16:10 Gara-2 MX2

17:10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP OLANDA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: previste trasmissioni in diretta su Eurosport, Sky Sport (palinsesto in via definizione)

Diretta streaming: MXGP TV, Discovery+. NOW TV, Sky Go, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport (per le prove di MX2)