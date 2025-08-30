Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia annuncia i suoi piloti: c’è Tony Cairoli!

Comunicazioni importanti in arrivo in vista del Motocross delle Nazioni, in programma dal 3 al 5 ottobre all’Ironman Raceway di Crawfordsville, Indiana (USA). La Federazione Motociclistica Italiana ha annunciato la formazione che rappresenterà l’Italia nella nota competizione dedicata al cross a squadre.

La compagine tricolore vedrà il graditissimo ritorno di Tony Cairoli, che ha dato la sua disponibilità a competere in una rassegna così prestigiosa dopo tre anni d’assenza dal suo ritiro agonistico, sfruttando il lavoro fatto con la Ducati. Il campione di Patti sarà in sella Rossa e vorrà recitare un ruolo da protagonista.

Al fianco del fuoriclasse siciliano vi saranno Andrea Adamo (quarta convocazione di fila per il giovane talento già capace di imporsi ai massimi livelli internazionali. Campione del mondo MX2 2023, è in lotta per il titolo 2025 e al Nazioni correrà nella suddetta categoria) e Andrea Bonacorsi (campione Europeo MX250 nel 2023, attualmente in costante crescita nella MXGP, è pronto a dare il meglio di sé nella categoria MXOpen). L’Italia, vincitrice nel 2021, lancia il guanto di sfida con un terzetto che racchiude velocità ed esperienza.

“Presentare la squadra durante la finale della Sei Giorni, davanti a un pubblico entusiasta, è stato davvero un bel momento. Sono convinto che in America potremo fare bene, contando sulla grande esperienza di Antonio Cairoli, un pilota molto veloce e che in Maglia Azzurra ha già vinto un Trofeo delle Nazioni. Sarà bello vederlo tornare a correre per la nazionale. Bonacorsi e Adamo hanno già ottenuto grandi risultati insieme, basti pensare al podio del 2023, quindi ci aspettiamo grandi cose anche da loro“, ha dichiarato Giovanni Copioli, Presidente FMI.

“Mi aspetto un Nazioni molto equilibrato in cui abbiamo tutte le potenzialità per essere tra i protagonisti. Cairoli, che ha sempre mantenuto velocità e stato di forma fisica, ultimamente si è molto allenato in moto ed è pronto per la sfida. Andrea Adamo e Andrea Bonacorsi stanno dimostrando il loro valore nel Mondiale, in cui sono costantemente in lotta per le posizioni di vertice“, ha aggiunto Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI.