Moto3, Quiles batte Perrone al fotofinish e vince il GP d’Ungheria. 5° Rueda, si ritira Pini

Maximo Quiles batte in volata Valentin Perrone dopo un bellissimo duello nell’ultimo giro e vince il Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Si tratta del secondo successo in carriera nel Motomondiale per il rookie spagnolo del team Aspar, che si è imposto al Balaton Park partendo dalla pole position.

Quiles ha effettuato il sorpasso decisivo sull’altro debuttante Perrone proprio nel corso dell’ultima tornata, rispondendo poi prontamente all’attacco disperato dell’argentino nella curva finale con una miglior accelerazione in uscita che gli ha consentito di trionfare quasi al fotofinish per soli 18 millesimi dopo un leggero contatto.

Terza posizione per un solido David Muñoz, che ha centrato così il quinto podio consecutivo avendo la meglio nella battaglia finale su Angel Piqueras, mentre Josè Antonio Rueda ha limitato i danni in ottica iridata arrivando quinto con una buona rimonta. Fuori dalla top10 gli italiani, con Dennis Foggia 11° e Nicola Carraro 12° gli unici azzurri in zona punti. Peccato per il rookie Guido Pini, aggrappato al gruppo di testa nei primi giri ma ritiratosi per una caduta dopo una serie di errori nel tentativo di riavvicinarsi ai migliori.

In classifica generale Rueda resta in vetta con un margine di 69 punti su Piqueras, 86 su Quiles, 95 su Muñoz, 104 su Carpe e 127 su Kelso.