Moto3: Perrone strappa la pole al Red Bull Ring. Seconda fila per Riccardo Rossi

Era nell’aria, ma adesso è realtà. Valentin Perrone ha conquistato la pole position in occasione del GP d’Austria, tredicesima tappa del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo weekend a Spielberg, più precisamente presso il tracciato Red Bull Ring. Grand prestazione per il giovane centauro, già apparso in ottimo spolvero nei turni precedenti.

Il pilota in forza alla Red Bull KTM Tech3 ha segnato nello specifico 1:39.938 precedendo l’ottimo Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), secondo a +0.046 regolando il compagno di squadra Ryusei Yamanaka, il quale ha chiuso la top 3 con +0.146.

Significativa invece la seconda fila strappata da Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team), quarto con +0.152 davanti al teammate Maximo Quiles, quinto a +0.179, alla Leopard Racing di Adrian Fernandez, settimo a +0.415 e alle due Red Bull KTM Ajo di Alvaro Carpe (+0-415) e del leader del Mondiale Josè Antonio Rueda, ottavo a +0.463.

Undicesimo piazzamento poi per Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP): il rookie si è dovuto infatti accontentare di un gap di +0.587. Diciottesimo infine Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), con +1.696. Più attardati invece Stefano Nepa e Riccardo Rossi, fermatisi in Q1.