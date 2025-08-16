Moto3, Maximo Quiles precede Piqueras nella FP2 del GP d’Austria. Bene Foggia 5°

Maximo Quiles risponde ad Angel Piqueras e chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring abbiamo assistito ad un turno regolare con condizioni impeccabili a livello meteo (sole pieno e temperature già elevate) ed i piloti hanno potuto sfruttarlo al massimo per settare le moto in direzione qualifiche e gara.

Lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:39.639 e ha chiuso al comando la FP2, davanti al connazionale Angel Piqueras (Honda Leopard) che, per il momento, aveva fatto percorso netto nel weekend austriaco, ma oggi si è accontentato della seconda posizione a 148 millesimi. Terzo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 166, mentre dalla quarta posizione dell’australiano Joel Kelso (KTM MTA) i distacchi iniziano da aumentare (+0.432).

Ancora una buona prestazione per Dennis Foggia (CFMoto Aspar) che si conferma ai piani alti della classifica ed è quinto a 446 millesimi da Quiles. Sesto lo spagnolo David Munoz (KTM Intact GP) a 493 davanti ai connazionali David Almansa (Honda Leopard) settimo a 568, José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) ottavo a 603 (ma, anche oggi, poco brillante al Red Bull Ring) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) nono a 704. Decimo crono per il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 791 millesimi, 11° per il nostro Guido Pini (KTM IntactGP) a 870 che precede il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) 12° a 906, lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) 13° a 964 e l’australiano Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) 14° a 1.004.

Gli altri italiani: non va oltre la 17a posizione Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 1.251, quindi in 20a troviamo Stefano Nepa (Honda SIC58) a 1.575, mentre Nicola Carraro (Honda Snipers) si ferma in 22a a 2.182. A questo punto la classe più leggera si prepara per le qualifiche, che scatteranno alle ore 12.45 con la Q1 e andranno a definire lo schieramento di partenza della gara di domani che prenderà il via, come tradizione, alle ore 11.00.