Moto3: Guido Pini terzo nelle pre-qualifiche al Balaton Park, Piquers e Rueda in top 5

Continua a tenere un ritmo elevato Guido Pini. Dopo la prima piazza strappata nel turno inaugurale, il rookie ha conquistato il terzo posto in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il circuito, per tutti inedito, del Balaton Park.

Nello specifico il pilota azzurro in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha racimolato un ritardo di 0.408 sul rivale di sempre Maximo Quiles (CFMOTO Gavotta Aspar Team), autore di una grande progressione in cui ha segnato il miglior tempo fermando il cronometro a 1:46.448. Al secondo posto si è invece accomodato Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), secondo a quota +0.297.

Al quarto posto poi Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI), il quale si è accontentato di un distacco di +0.422 precedendo il leader del Mondiale Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Tech3), quinto con +0.551 ed ancora a caccia della giusta confidenza in pista.

Ottavo piazzamento inoltre per la CFMOTO Gavotta Aspar Team di Dennis Foggia, il quale si è attardato a +0.812. Top 14 infine per Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), dodicesimo a +1.016, e per il compagno di scuderia Riccardo Rossi, quattordicesimo a a +1.289. Lontano Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), venticinquesimo a +2.631.