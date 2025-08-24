Moto2: un super Alonso beffa Gonzalez e Moreira al Balaton Park. Prima vittoria per il rookie

Capolavoro di David Alonso al Balaton Park. Il pilota colombiano ha infatti vinto il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Moto2, rendendosi artefice di una fantastica risalita concretizzata con un doppio sorpasso all’ultimo giro. Gara semplicemente incredibile per il giovane pilota in forza alla CFMOTO ASPAR TEAM (lo scorso anno trionfatore in Moto3), bravissimo a destreggiarsi in un circuito, il Balaton Park, particolarmente ostico.

Ma andiamo con ordine. In partenza il più brillante del lotto è stato Jake Dixon (ELF MArc VDS Racing Team), abile a portarsi davanti a tutti, mentre sul fondo avviene una mega caduta di gruppo alla prima curva che, purtroppo, coinvolge anche il nostro Celestino Vietti (SpeedRS Team). Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) si mettono all’inseguimento del britannico, intenzionato subito a scappare. Tuttavia il brasiliano prende la scia e completa il sorpasso al quarto giro, sognando una fuga.

Gonzalez nel frattempo cerca di liberarsi ancora di Dixon, passandolo alla sesta tornata, preludio di una lunga battaglia con il sudamericano. Il leader della classifica piloti prova più volte l’attacco, trovando sempre un’ottima risposta da parte di Moreira che, però, al sedicesimo giro, subisce il sorpasso del rivale che si prende la leadership di prepotenza.

In contemporanea Alonso passa velocemente dalla quinta alla terza piazza, sfoggiando un ritmo martellante ed impressionante, in grado di prendere velocemente i primi due. Detto-fatto: all’ultimo giro il nativo di Madrid passa prima Moreira, e con una magia, anche Gonzalez, beffando così due pretendenti per la vittoria. Il finale sarà da brividi: all’ultima curva Alonso va infatti lungo, consentendo il cameback degli altri centauri, i quali però entrano in contatto nel rettilineo non disturbando il trionfo di un pilota che comincia sempre di più ad avere le fattezze del fuoriclasse. Da segnalare infine la quindicesima piazza di Tony Arbolino, mai davvero on focus in questo weekend.

Quando mancano ancora otto gare alla fine del Mondiale, Gonzalez guida le operazioni con 204 punti, seguito da Aron Canet (Fantic Racing Team, oggi solo sesto), secondo a 179 davanti a Moreira, terzo a 179.