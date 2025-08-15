GP Austria
Moto2: Salac il più veloce nella FP1 a Spielberg, settimo tempo per Vietti
E’ Filip Salac il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Austria, tredicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo weekend in quel di Spielberg, precisamente presso il Red Bull Ring.
Il pilota stanziato in casa ELF Marc VDS Racing Team ha raccolto il nuovo record della pista segnando un tempo di 1:33.427, con cui ha preceduto la Fantic Racing LINO SONEGO di Aron Canet, secondo davanti ad un particolarmente guizzante David Alonso (CFMOTO Aspar Team), terzo a +0.134.
Positiva poi la prestazione di Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), abile a racimolare un distacco di +0.134 precedendo così Alonso Lopez (Speed RS Team), quinto a +0.302, oltre che il leader della classifica piloti Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sesto a +0.377.
Segnali discreti infine da Celestino Vietti, settimo a +0.379, mentre Tony Arbolino si è piazzato fuori dalla top 10, rientrando però nei primi quattordici. L’azzurro della BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha infatti ottenuto la dodicesima piazza con un ritardo di +0.600.