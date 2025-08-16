Moto2: Manuel Gonzalez in pole a Spielberg con penalità. Vietti chiude quarto

Si sono appena concluse le qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Red Bull Ring, a Spielberg, al termine della Q2 la pole position è stata conquistata da Manuel Gonzalez con il crono di 1:32.779. Lo spagnolo, leader del Mondiale, a causa della penalità di tre posizioni ricevuta ieri, partirà domani in quarta piazza.

Seconda posizione e prima pole virtuale per Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), a 94 millesimi dal connazionale. Completa la prima fila il brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), che ha chiuso la manche a 198 millesimi dalla testa. Quarto posto per Celestino Vietti (SYNC SpeedRs Team) con 280 millesimi di ritardo dalla pole.

L’azzurro, pienamente in lotta per il miglior tempo, ha commesso nell’ultimo run un errore che è valso solo la quarta piazza (terza domani grazie alla penalità di Gonzalez). Completano poi la top 10 David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team, +0.285), Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP,+0.338), Albert Arenas (Italjet Gresini Moto2, +0.374), Aron Canet (Fantic Race Lino Sonego, +0.400), Collin Veijer (Ajo Motorsports, +0.457) e Alonso Lopez (SYNC SpeedRS Team, +0.466).

Scatterà dalla tredicesima posizione l’altro italiano presente in griglia, Tony Arbolino. Il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha chiuso la Q2 a 555 millesimi dalla testa, e sarà domani costretto a rimontare. La gara andrà in scena domani alle ore 12.15.