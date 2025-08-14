Moto2, incidente e operazione per Deniz Öncü. Cosa è successo? Salterà almeno due gare

Deniz Öncü salterà almeno due Gran Premi. Il ventunenne turco, attualmente sesto nel campionato di Moto2 con un paio di vittorie all’attivo (Aragon e Sachsenring), è stato vittima di un non meglio specificato incidente durante un allenamento. Le circostanze e il tipo di “allenamento” non sono stati rivelati. Di certo ci sono solo le conseguenze.

L’anatolico ha subito diverse fratture e lesioni ai tendini. La notizia è stata data a mezzo social dal fratello gemello Can, impegnato in Supersport. È stato necessario operare il pilota e l’intervento “è andato bene”. Ora inizia il percorso di recupero, le cui tempistiche però non sono affatto chiare (così come la dinamica del sinistro, evidentemente traumatico, se ha portato il centauro sotto i ferri).

Di sicuro c’è che Deniz Öncü non gareggerà né in Austria nei prossimi giorni, né in Ungheria settimana prossima. Si vedrà se ci sarà modo di recuperarlo in tempo per il Gran Premio di Catalogna, che si disputerà nel weekend del 5-7 settembre. Tutto dipenderà da come reagirà il suo organismo all’accaduto.

Si tratta di una brutta tegola per il team Ajo, di cui Öncü è diventato il leader. Il turco ha fatto enormi progressi rispetto allo scorso anno, tanto da essere stato capace di imporsi più di una volta. Ed è una brutta tegola per il pilota stesso, ancora senza contratto per il 2026.

La sua sella è difatti minacciata dallo spagnolo José Antonio Rueda, che con il Team Ajo sta dominando il Mondiale di Moto3. Vero che Öncü sta sovrastando il compagno di box Collin Veijer, ma quest’ultimo – oltre a essere un rookie – è forte di un accordo biennale ed è dunque tranquillo per il prossimo anno.