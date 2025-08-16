Moto2: Canet svetta nell’ultima sessione di libere al GP di Austria, bene Vietti

Termina con il miglior tempo di Aron Canet la terza nonché ultima sessione di prove libere valida per il GP d’Austria, appuntamento numero tredici del Motomondiale 2025 riservato alla classe Moto2 in scena questo fine settimana presso il tracciato Red Bull Ring in quel di Spielberg. Prova importante per lo spagnolo, il quale ha confermato l’ottimo stato di forma già visto nei turni precedenti.

Nello specifico il centauro in forza alla Fantic Racing LINO SONEGO ha fermato il cronometro a 1:33.216, rifilando o.009 ad Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), il quale si è piazzato al secondo posto precedendo Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che si è accomodato sul gradino più basso del podio con un distacco di +0.050.

Continua a tenere il ritmo alto anche il nostro Celestino Vietti. Il centauro stanziato in casa SpeedRS Team ha centrato infatti il quarto posto con +0.068, precedendo Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quinto a +0.133, Barry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO), sesto a +0.171, e Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team), settimo a +0.193.

Sessione interlocutoria invece per l’altro italiano, Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yamaha Moto2), diciassettesimo con +0.358. Ventinovesima piazza invece per Mattia Pasini (Fantic Racing LINO SONEGO) con +1.615.