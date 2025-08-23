Moto2, Canet precede Gonzalez nella FP2 del GP di Ungheria. Molto indietro Arbolino e Vietti

Proprio all’ultimo giro e allo scadere del tempo Aron Canet firma il miglior tempo nella FP2 del GP d’Ungheria di Moto2. Il pilota spagnolo ha chiuso la seconda sessione in 1’40”570, precedendo il connazionale Manuel Gonzalez (+0.141), che aveva chiuso al primo posto la FP1, ed il colombiano David Alonso (+0.158).

Quarta posizione per un altro spagnolo, David Munoz, che ha accusato poco più di due decimi dal connazionale (+0.205). Quinto l’olandese Collin Veijer (+0.212), che ha preceduto lo spagnolo Adrian Huertas (+0.303) ed il ceco Filip Salac (+0.323).

Un GP di Ungheria nel quale proseguirà la lotta mondiale tra Gonzalez, Canet ed il brasiliano Diogo Moreira, che insegue nella classifica piloti i due spagnoli. Il centauro verdeoro ha concluso ottavo questa FP2 con un ritardo di 388 centesimi dal leader. Completano la Top-10 il belga Barry Baltus (+0.419) ed il britannico Jake Dixon (+0.476).

Una seconda sessione di libere da dimenticare per i piloti italiani. Il migliore è stato Tony Arbolino, che ha concluso in sedicesima posizione a poco meno di otto decimi (+0.756). Ventiduesima posizione per Celestino Vietti (+1.032).