Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (2 agosto): orari, tv, italiani in gara

Sabato 2 agosto all’OCBC Aquatic Center di Singapore andrà in scena l’ottava giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherà di certo e in questo day-8 lo schedule prevede i preliminari della gara maschile dalla piattaforma, semifinale e finale della gara femminile dal trampolino tre metri.

Grandi attese rispetto a quest’ultima prova citata. La presenza di Chiara Pellacani, oltre che di Elisa Pizzini, alimenta l’attenzione degli appassionati. Pellacani viene da un percorso eccellente nel corso di questa rassegna con un bronzo dal metro e soprattutto l’oro con Matteo Santoro nel sincro misto dai tre metri. Conquistare una medaglia in una specialità olimpica avrebbe un significato ancor più importante.

Un ragionamento diverso lo meritano Riccardo Giovannini e Simone Conte, che affronteranno la loro qualificazione dai dieci metri con la voglia di dare tutto quello che hanno e ottenere uno score all’altezza della competizione in cui sono. Si spera di approdare in semifinale e da lì poi fare i conti.

L’ottava giornata dei Mondiali di tuffi 2025 a Singapore godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare previste nel day-8.

MONDIALI TUFFI 2025

Sabato 2 agosto (orari italiani)

Ore 03.00: piattaforma 10m uomini (preliminari) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

Ore 09.00: trampolino 3m donne (semifinali) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Ore 12.00: trampolino 3m donne (finale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena

AZZURRI IN GARA

Sabato 2 agosto (orari italiani)

Ore 03.00: piattaforma 10m uomini (preliminari) – Riccardo Giovannini, Simone Conte

Ore 09.00: trampolino 3m donne (semifinali) – Chiara Pellacani, Elisa Pizzini

Ore 12.00: trampolino 3m donne (finale) – Chiara Pellacani, Elisa Pizzini (eventuali)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (piattaforma 10m uomini (preliminari) e trampolino 3m donne (finale)), RaiSport HD (trampolino 3m donne (semifinali)), Sky Sport Uno (trampolino 3m donne (semifinali)), Sky Sport Arena (piattaforma 10m uomini (preliminari) e trampolino 3m donne (finale)), Sky Sport Mix (programma completo).

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW (programma completo).

Diretta live testuale: OA Sport (programma completo).