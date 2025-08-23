Nuoto
Mondiali juniores nuoto 2025 oggi: orari 23 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, sabato 23 agosto, quinta giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto giovanili a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo al day-3 di una rassegna iridata juniores in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Ci si avvia alla volata finale e l’Italia può contare su un numero consistente di medaglie, pari a 2 ori, 1 argento e 4 bronzi. Si ha voglia di aggiornare ulteriormente.
Come sempre si comincerà alle 08.32 con le batterie. La prima distanza saranno i 100 stile libero che vedranno tra i protagonisti Carlos D’Ambrosio, insieme a Gabriele Valente. L’obiettivo odierno sarà la conquista dell’accesso in finale e poi si vedrà. A seguire i 100 farfalla con Caterina Santambrogio e Lucia Tassinario e le heat dei 400 misti con Francesco Pernice che cercherà di ottenere il ticket per l’atto conclusivo.
A completamento del quadro vi saranno Alessandra Leoni e Alessandro Mao nelle heat dei 50 stile libero, Gabriele Garzia e Michele Longobardo nelle batterie dei 50 rana uomini, le heat della 4×100 stile libero femminile e poi Emma Vittoria Giannelli ai nastri di partenza della serie principale dei 1500 stile libero donne.
La penultima giornata dei Mondiali di nuoto giovanili a Otopeni (Romania) andrà in scena quest’oggi, sabato 23 agosto, e godrà della copertura televisiva di RaiSport HD limitatamente alle semifinali e alle finali; in streaming su RaiPlay (semifinali e finali) e su Eurovision Sport (copertura completa). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del quinto giorno di gare.
AZZURRI IN GARA
Sabato 23 agosto (orari italiani)
Sessione mattutina
08:32 100 stile libero uomini – Batterie (Carlos D’Ambrosio, Gabriele Valente)
09:00 100 farfalla donne – Batterie (Caterina Satambrogio, Lucia Tassinario)
09:19 400 misti uomini – Batterie (Francesco Pernice)
09:56 50 stile libero donne – Batterie (Alessandra Leoni, Alessandra Mao)
10:17 50 rana uomini – Batterie (Gabriele Garzia, Michele Longobardo)
10:34 4×100 stile libero donne – Batterie (Italia)
10:50 1500 stile libero donne – Serie lente
Sessione serale
17:02 1500 stile libero donne – Serie veloce (Emma Vittoria Giannelli)
17:24 100 stile libero uomini – Semifinali
17:32 100 farfalla donne – Semifinali
17:40 50 farfalla uomini – Finale
17:51 50 stile libero donne – Semifinali
17:58 50 rana uomini – Semifinali
18:11 50 dorso donne – Finale
18:17 400 misti uomini – Finale
18:26 4×100 stile libero donne – Finale
PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (semifinali e finali)
Diretta streaming: RaiPlay (solo semifinali e finali nella sessione serale); Eurovision Sport (copertura completa).
Diretta testuale: OA Sport.