Mondiali juniores nuoto 2025 oggi: orari 22 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 22 agosto, quarta giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto giovanili a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo al day-4 di una rassegna iridata juniores in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Messi in archivio i primi tre giorni, il Bel Paese può vantare 1 oro, 1 argento e 2 bronzi.

Si comincia a partire dalle 08.30 italiane con le batterie dei 50 dorso donne con Greta Rossi e Chiara Lamanna che andranno a caccia del pass per le semifinali. Stesso obiettivo per Francesco Ceolin nei 50 farfalla, mentre Emma Vittoria Giannelli e Lucrezia Domina proveranno a rientrare nel novero delle atlete della finale dei 400 stile libero femminili.

A completamento del programma mattutino ci saranno le heat dei 200 rana uomini con Michele Longobardo e Gabriele Garzia, le batterie dei 200 misti donne con Irene Burato e Caterina Santambrogio e della 4×200 stile libero con l’Italia al via. Da ricordare la presenza nelle finali di Daniele Del Signore e di Carlos D’Ambrosio nei 50 dorso e nei 50 stile libero.

La quarta giornata dei Mondiali di nuoto giovanili a Otopeni (Romania) andrà in scena quest’oggi, venerdì 22 agosto, e godrà della copertura in differita televisiva dalle 22.30 su RaiSport HD limitatamente alle semifinali e alle finali; in streaming in diretta su RaiPlay Sport 1 (semifinali e finali) e su Eurovision Sport (copertura completa). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del quarto giorno di gare.

AZZURRI IN GARA

Venerdì 22 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

08:32 50 dorso donne – Batterie (Greta Rossi, Chiara Lamanna)

08:48 50 farfalla uomini – Batterie (Francesco Ceolin)

09:06 400 stile libero donne – Batterie (Emma Vittoria Giannelli, Lucrezia Domina)

09:43 200 rana uomini – Batterie (Michele Lomgobardo, Gabriele Garzia)

10:10 200 misti donne – Batterie (Irene Burato, Caterina Santambrogio)

10:43 4×200 stile libero uomini – Batterie (Italia)

Sessione serale

17:02 50 dorso donne – Semifinali

17:09 200 rana uomini – Finale

17:17 50 farfalla donne – Finale

17:23 50 dorso uomini – Finale (Daniele Del Signore)

17:28 100 rana donne – Finale

17:40 50 farfalla uomini – Semifinali

17:52 400 stile libero donne – Finale

18:07 50 stile libero uomini – Finale (Carlos D’Ambrosio)

18:17 200 misti donne – Finale

18:30 4×200 stile libero uomini – Finale

PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista. Ci sarà la differita di semifinali e finali a partire dalle 22.30 su RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (solo semifinali e finali nella sessione serale); Eurovision Sport (copertura completa).

Diretta testuale: OA Sport.