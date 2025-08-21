Mondiali juniores nuoto 2025 oggi: orari 21 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 21 agosto, terza giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto giovanili a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo al day-3 di una rassegna iridata juniores in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Messi in archivio i primi due giorni, il Bel Paese può contare su 1 oro, 1 argento e 1 bronzo.

Si comincerà come al solito alle 8.32 italiane. Saranno le batterie dei 50 farfalla donne a dare il via alla danze e sui blocchetti di partenza ci saranno Caterina Santambrogio e Lucia Tassinario. A seguire le heat dei 50 dorso uomini con Daniele Del Signore e quelle dei 100 rana donne con Irene Burato e Mia Franco. Nelle batterie dei 50 stile libero uomini ritroveremo Carlos D’Ambrosio, assoluto protagonista finora della rassegna iridata tra le fila nostrane, citando l’oro di ieri nei 200 stile libero col record italiano assoluto e l’argento nella 4×100 sl.

Insieme all’italo-cubano risponderà all’appello Daniel D’Agostino. A completamento del cerchio vedremo in azione nelle heat dei 200 dorso donne Benedetta Boscaro, il quartetto tricolore nella 4×100 stile libero mista e Francesco Volpe nelle serie lente degli 800 stile libero uomini. Ricordiamo poi che nella finale dei 100 stile libero donne ci sarà la giovanissima Alessandra Mao, classe 2011.

La terza giornata dei Mondiali di nuoto giovanili a Otopeni (Romania) andrà in scena quest’oggi, giovedì 21 agosto, e godrà della copertura televisiva di RaiSport HD limitatamente alle semifinali e alle finali; in streaming su RaiPlay (semifinali e finali) e su Eurovision Sport (copertura completa). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del terzo giorno di gare.

AZZURRI IN GARA

Giovedì 21 agosto (orari italiani)

Sessione mattutina

08:32 50 farfalla donne – Batterie (Caterina Santambrogio, Lucia Tassinario)

08:50 50 dorso uomini – Batterie (Daniele Del Signore)

09:07 100 rana donne – Batterie (Irene Burato, Mia Franco)

09:26 50 stile libero uomini – Batterie (Carlos D’Ambrosio, Daniel D’Agostino)

09:46 200 dorso donne – Batterie (Benedetta Boscaro)

10:12 4×100 stile libero mista – Batterie (Italia)

10:38 800 stile libero uomini – Serie lente (Francesco Volpe)

Sessione serale

17:02 50 farfalla donne – Semifinali

17:09 50 stile libero uomini – Semifinali

17:16 200 dorso donne – Finale

17:24 100 farfalla uomini – Finale

17:30 100 rana donne – Semifinali

17:44 50 dorso uomini – Semifinali

17:56 100 stile libero donne – Finale (Alessandra Mao)

18:02 800 stile libero uomini – Serie veloce

18:21 4×100 stile libero mista – Serie veloce

PROGRAMMA MONDIALI JUNIORES NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (semifinali e finali)

Diretta streaming: RaiPlay (solo semifinali e finali nella sessione serale); Eurovision Sport (copertura completa).

Diretta testuale: OA Sport.