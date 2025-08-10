Meeting Sestriere 2025, Samuele Ceccarelli secondo nei 100, Benati si migliora. Carraro poco fortuna nei 100 hs

Calato il sipario sulle gare del Meeting internazionale di Sestriere. Un evento che ha permesso a diversi atleti di sondare la condizione in vista di quel che sarà. Il vento l’ha fatta da padrone, andando a folate a favore e contro chi si è trovato a competere tra pista e pedana.

Un “drammatico” -1.8m per i finalisti dei 100 metri e vittoria andata al neozelandese Tiaan Whelpton in 10.29 a precedere Samuele Ceccarelli (10.43) e il cubano Reynolds Jenns Fernandez (10.48). Tempi piuttosto alti viste le condizioni menzionate. Nella medesima specialità la neozelandese Zoe Hobbs ha fatto la voce grossa in 11.30, nella prova in cui Alessandra Gasparelli ha concluso in ottava posizione (11.95).

Nei 110 hs c’è stata l’affermazione del giamaicano De’jour Russell in 13.55 davanti all’azzurro Oliver Mulas (13.64) e al francese Erwann Cinna (13.69). Nei 100 ostacoli femminili poco fortunata Elena Carraro che stava correndo su ritmi da record italiano, salvo poi cadere sulla penultima barriera. Successo della francese Sasha Alessandrini (12.70, +1.7).

Da segnalare un buon 400 metri di Lorenzo Benati che ha firmato la sua prestazione in 46.18, migliorando il proprio personale stagione di 0.35, a precedere il finnico Kansta Alatupa (46.37) e l’altro azzurro Brayan Lopez (46.68).