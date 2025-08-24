Ciclismo
Medagliere Mondiali ciclismo su pista juniores 2025: apoteosi Italia davanti alla Gran Bretagna!
L’Italia ha vinto il medagliere dei Mondiali juniores di ciclismo su pista, primeggiando al Velodromo di Apeldoorn (Paesi Bassi) con all’attivo ben 13 medaglie: 6 ori, 3 argenti e 4 bronzi per dettare legge sia per numero di titoli che per numero di podi, precedendo la quotata Gran Bretagna (5-2-2). Si tratta di un risultato notevole per il movimento tricolore e che lascia ben sperare per il prossimo futuro.
La copertina della rassegna iridata giovanile è tutta per Matilde Cenci, che ha trionfato nel km da fermo e nel keirin, contribuendo poi all’affermazione nell’inseguimento a squadre insieme a Siria Trevisan, Agata Campana e Rebecca Fiscarelli. Sotto i riflettori anche Alessio Magagnotti, dominatore dell’inseguimento individuale e splendido nell’inseguimento a squadre con Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Francesco Matteoli, Federico Saccani.
L’altra apoteosi è di Chantal Pegolo nell’eliminazione, mentre Jacopo Vendramin si è messo al collo tre medaglie (argento nell’eliminazione, bronzi nell’omnium e nello scratch). Per Matilde Cenci e Alessio Magagnotti vanno annotati anche i bronzi, rispettivamente nella sprint e nel KM.
MEDAGLIERE MONDIALI JUNIORES CICLISMO SU PISTA 2025
|#
|NAZIONE
|ORO
|ARGENTO
|BRONZO
|TOTALE
|1.
|ITALIA
|6
|3
|4
|13
|2.
|Gran Bretagna
|5
|2
|2
|9
|3.
|Atleti neutrali 1 (AIN1)
|2
|2
|1
|5
|4.
|Corea del Sud
|2
|1
|0
|3
|4.
|Spagna
|2
|1
|0
|3
|6.
|Danimarca
|1
|3
|0
|4
|7.
|USA
|1
|1
|0
|2
|8.
|Australia
|1
|0
|3
|4
|9.
|Francia
|1
|0
|0
|1
|9.
|Austria
|1
|0
|0
|1
|11.
|Germania
|0
|5
|5
|10
|12.
|Belgio
|0
|3
|1
|4
|13.
|Colombia
|0
|1
|0
|1
|14.
|Atleti neutrali 2 (AIN2)
|0
|0
|2
|2
|14.
|Polonia
|0
|0
|2
|2
|16.
|Ucraina
|0
|0
|1
|1
|16.
|Canada
|0
|0
|1
|1