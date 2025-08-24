Ciclismo

Medagliere Mondiali ciclismo su pista juniores 2025: apoteosi Italia davanti alla Gran Bretagna!

L’Italia ha vinto il medagliere dei Mondiali juniores di ciclismo su pista, primeggiando al Velodromo di Apeldoorn (Paesi Bassi) con all’attivo ben 13 medaglie: 6 ori, 3 argenti e 4 bronzi per dettare legge sia per numero di titoli che per numero di podi, precedendo la quotata Gran Bretagna (5-2-2). Si tratta di un risultato notevole per il movimento tricolore e che lascia ben sperare per il prossimo futuro.

La copertina della rassegna iridata giovanile è tutta per Matilde Cenci, che ha trionfato nel km da fermo e nel keirin, contribuendo poi all’affermazione nell’inseguimento a squadre insieme a Siria Trevisan, Agata Campana e Rebecca Fiscarelli. Sotto i riflettori anche Alessio Magagnotti, dominatore dell’inseguimento individuale e splendido nell’inseguimento a squadre con Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Francesco Matteoli, Federico Saccani.

L’altra apoteosi è di Chantal Pegolo nell’eliminazione, mentre Jacopo Vendramin si è messo al collo tre medaglie (argento nell’eliminazione, bronzi nell’omnium e nello scratch). Per Matilde Cenci e Alessio Magagnotti vanno annotati anche i bronzi, rispettivamente nella sprint e nel KM.

MEDAGLIERE MONDIALI JUNIORES CICLISMO SU PISTA 2025

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1. ITALIA 6 3 4 13
2. Gran Bretagna 5 2 2 9
3. Atleti neutrali 1 (AIN1) 2 2 1 5
4. Corea del Sud 2 1 0 3
4. Spagna 2 1 0 3
6. Danimarca 1 3 0 4
7. USA 1 1 0 2
8. Australia 1 0 3 4
9. Francia 1 0 0 1
9. Austria 1 0 0 1
11. Germania 0 5 5 10
12. Belgio 0 3 1 4
13. Colombia 0 1 0 1
14. Atleti neutrali 2 (AIN2) 0 0 2 2
14. Polonia 0 0 2 2
16. Ucraina 0 0 1 1
16. Canada 0 0 1 1
