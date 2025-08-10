Medagliere Europei atletica U20 2025: Italia prima con 6 ori! Battute Gran Bretagna e Spagna

Il 28° tentativo è quello buono per l’Italia, che ha ottenuto a Tampere 2025 un inedito successo nel medagliere dei Campionati Europei Under 20 di atletica. La spedizione azzurra ha collezionato 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi, facendo la differenza soprattutto nella sessione pomeridiana dell’ultima giornata con un clamoroso rush finale da otto podi in meno di tre ore.

Le vittorie italiane in Finlandia sono arrivate grazie a Kelly Doualla (nei 100 metri e nella 4×100 insieme ad Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani in finale), Erika Saraceni (triplo), Diego Nappi (200 metri), Francesco Crotti (triplo) e Matteo Togni (110 ostacoli). Il gruppo azzurro, primo anche per numero di medaglie totali al pari della Spagna (con 14), ha battuto in extremis la Gran Bretagna nella volata per la leadership nel medal table.

Di seguito la top10 del medagliere finale degli Europei Under 20 di atletica 2025 a Tampere.

MEDAGLIERE EUROPEI U20 ATLETICA 2025 (TOP10)