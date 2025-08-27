Mattia Furlani sfida Tentoglou ed il meglio del lungo nelle Finali di Diamond League a Zurigo

Il salto in lungo maschile sarà uno dei piatti forti delle Finali di Diamond League 2025, in programma a Zurigo tra mercoledì 27 a giovedì 28 agosto. Sulla pedana della Sechseläutenplatz (nel cuore della città svizzera) gareggeranno alcuni dei migliori interpreti globali della specialità, in una prova generale di quella che sarà la lotta per le medaglie tra una ventina di giorni ai Mondiali di Tokyo.

L’Italia si affida alla sua stella Mattia Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione iridato indoor in carica, che va a caccia del primo diamantone in carriera dopo aver firmato un eccellente 8.28 lo scorso 3 agosto agli Assoluti di Caorle. Il ventenne azzurro dovrà effettuare una delle migliori prestazioni dell’anno per aggiudicarsi il trofeo, avendo a che fare con una serie di avversari estremamente competitivi.

Furlani ritrova a Zurigo il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, bicampione olimpico e oro iridato a Budapest 2023, che ha realizzato la miglior misura dell’anno con l’8.46 di Madrid (28 giugno) non vantando però in stagione altri salti oltre gli 8.30. Tentoglou resta comunque uno dei favoriti principali per il successo, avendo dimostrato spesso e volentieri in passato di sapersi esaltare quando più conta.

Il qualificato campo partenti delle Finals di Diamond League viene completato nel lungo maschile dal padrone di casa elvetico Simon Ehammer (8.34 il 31 maggio), la rivelazione australiana Liam Adcock (vincitore del Golden Gala a Roma con 8.34) ed i temibili giamaicani Wayne Pinnock (vice-campione olimpico e mondiale in carica) e Carey McLeod (8.33 il 17 maggio).