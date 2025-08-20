Mattia Bellucci si arrende a Jaume Munar nel secondo turno a Winston-Salem

Niente da fare per Mattia Bellucci. Il lombardo (n.63 del ranking) è stato sconfitto nel secondo turno del torneo di Winston-Salem (USA) dallo spagnolo Jaume Munar (n.46 del ranking). Un’affermazione netta dell’iberico, sullo score di 6-3 6-1 in 1 ora e 30 minuti di partita, in cui probabilmente le fatiche del Challenger di Sumter vinto un paio di giorni fa si sono fatte sentire nelle gambe e nel cervello del tennista nostrano.

Nel primo set l’avvio di Bellucci è ben augurante. Mattia strappa il servizio al rivale in apertura e va sul 2-0. Lì però si spegne la luce. Munar, infatti, infila una serie di sei games consecutivi. Poca incisività da fondo per il nostro portacolori e 6-2 inesorabile per l’iberico.

Nel secondo set Bellucci vive ogni turno al servizio come una specie di incubo. Nel primo game c’è lo strappo di Munar. Nel terzo l’azzurro salva in qualche modo da due palle del doppio break, cosa che però arriva nel quinto. Sotto 1-5, le energie di Mattia vengono meno e il 6-1 pone fine alle ostilità.

Leggendo le statistiche, pochi i punti di Bellucci vinti con la prima di servizio in campo, ovvero appena il 47%, rispetto all’84% dello spagnolo. Un dato decisivo ai fini del confronto.