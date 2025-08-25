Mattia Bellucci sfrutta il ritiro di Shang e approda al secondo turno degli US Open

Mattia Bellucci vince per il secondo anno di fila la partita d’esordio sul cemento di Flushing Meadows e vola al secondo turno degli US Open 2025, con all’orizzonte una probabile sfida da sogno sull’Arthur Ashe contro il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz (che dovrà prima superare il big server americano Reilly Opelka). L’azzurro ha usufruito del ritiro del cinese Shang Juncheng (n.111 ATP) dopo quasi tre ore di gioco mentre si trovava a pochi game dal successo sul 7-6 1-6 6-3 3-0.

Partenza lanciata di Bellucci, che strappa subito il servizio a Shang e annulla due palle break portandosi avanti 3-0. Il cinese però reagisce, ottiene due break e cinque game consecutivi ritrovandosi in un attimo sul 5-3, ma quando va a servire per il set cede la battuta e rimette tutto in gioco. L’azzurro salva tre break point e completa il sorpasso sul 6-5, poi vede sfumare in risposta una palla set ma domina il tie-break imponendosi per 7-0 e aggiudicandosi così la prima ripresa. Il secondo set è invece a senso unico, con l’asiatico che toglie due volte il servizio a Bellucci e vola addirittura sul 5-0, chiudendo poi i conti per 6-1.

La tensione comincia ad aumentare e l’equilibrio regna sovrano in avvio di terzo set, con il lombardo che si procura ben tre palle break nei primi due turni in risposta senza convertirne neanche una. Il guizzo decisivo arriva però nell’ottavo game, con il numero 65 al mondo che riesce finalmente a breakkare Shang e ad imporsi col punteggio di 6-3.

Il tennista italiano cavalca il trend positivo e trova il break immediato all’inizio della quarta frazione, poi nel gioco successivo cancella tre chance per il contro-break e chiude virtualmente la contesa. Il cinese, visibilmente claudicante per un problema al piede, getta infatti la spugna nel momento in cui subisce il secondo break e si ritira sul 3-0 in favore di Bellucci.