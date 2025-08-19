Mattia Bellucci regola in due set Francisco Comesana e approda al 2° turno di Winston-Salem

Buona la prima per Mattia Bellucci (n.63 del ranking) a Winston-Salem. Nel primo turno del torneo americano, il lombardo si è imposto contro l’argentino Francisco Comesana (n.54 del ranking) col punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Reduce dal successo nel Challenger di Sumter (USA), Bellucci si è espresso su ottimi livelli e nel secondo round giocherà contro lo spagnolo Jaume Munar (n.14 del seeding).

Nel primo set Bellucci parte fortissisimo, spiazzando con le proprie variazioni l’argentino. L’azzurro va sul 3-0 “pesante”, ma nel quarto game perde in maniera inaspettata il turno alla battuta. Ci riprova Mattia ad avere due break di vantaggio ma Comesana si salva. Il sudmamericano però cede nel settimo gioco. Nel game successivo, però, la battuta non dà una mano c’è un nuovo parziale contro-break. In qualche modo, il nostro portacolori fa sua la frazione sul 6-4.

Nel secondo set il tennista tricolore trova maggior equilibrio al servizio e in risposta. Ne vien fuori un parziale dominato in cui Bellucci non concede palle break e piazza due strappi nel quinto e nel nono gioco. Titoli di coda sul match (6-3).

Dando uno sguardo alle statistiche, l’efficienza al servizio è stata determinante. Mattia è stato prevalente alle seguenti voci: prime in battuta in campo (67% vs 59%), punti vinti con la prima (69% vs 59%), punti vinti con la seconda (47% vs 29%).