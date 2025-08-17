Mattia Bellucci conquista il titolo nel Challenger a Sumter: Shevchenko si ritira a punteggio acquisito

Chiusura del cerchio per Mattia Bellucci, impegnato questa settimana nel Challenger 125 di Sumter negli Stati Uniti. Il tennista lombardo ha conquistato il titolo, approfittando del ritiro nell’atto conclusivo contro il kazako Alexander Shevchenko sul punteggio di 7-6 (5) 3-1 (40-30 per Bellucci) in favore dell’azzurro. Con questo risultato Bellucci ha ottenuto il quarto successo a livello Challenger, dopo Saint Tropez, Vilnius e Cassis.

Un confronto equilibrato, molto più di quanto dica il punteggio. Nel primo set Bellucci va avanti di un break (4-1), ma si fa riprendere dal suo avversario, non trovando sufficienza consistenza dal lato del dritto. Bravo però il nostro portacolori a resettare nel tie-break, interpretando alla perfezione la combinazione servizio-risposta e meritandosi il successo della frazione sul 7-5.

Nel secondo set l’azzurro piazza il break nel terzo game e nel quarto vede avvicinarsi alla rete il suo avversario per stringergli la mano e lasciargli campo libero. Un risultato che gli frutta 125 punti in classifica che fanno molto comodo, vista la posizione di n.63 del mondo (virtuale).

Mattia è attualmente iscritto anche Winston Salem e vedremo se darà seguito a questo impegno, nell’ottica poi di essere al meglio agli US Open, ultimo Slam dell’anno che avrà inizio a partire dal 24 agosto per quanto riguarda il tabellone principale.